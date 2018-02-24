Взрыв на подстанции оставил без электричества восемь штатов Венесуэлы

В венесуэльском штате Яракуй на подстанции взорвался конденсатор. В результате восемь штатов остались без электричества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра электроэнергии Луиса Мотта Домингеса.

Технические службы уже возобновили подачу электроэнергии в семь штатов, сейчас специалисты восстанавливают энергоснабжение для штата Тачира.

Власти подозревают, что это была диверсия, отметил Домингес. Во время ремонтных работ обнаружилось, что "система защиты и прерывателей кем-то была повреждена", говорится в сообщении. Возможно, это была очередная попытка дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами президента 22 апреля.

Саботажем министр назвал также и перебои с электричеством в Каракасе и штате Миранда, которые произошли в начале февраля.