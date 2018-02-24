Канадец Себастьен Тутан - чемпион в биг-эйре

Разыграны медали в сноуборде – в новой олимпийской дисциплине биг-эйре у мужчин. Первым в истории олимпийским чемпионом в биг-эйре стал канадец Себастьен Тутан.

Себастьян Тутан превосходно выполнил две первых попытки и заметно оторвался от соперников. Третью попытку Тутан выполнил не слишком удачно – были проблемы с приземлением, но ранее исполненные попытки позволили ему выиграть золотую медаль.

Второе место занял американец Кайли Мак. Бронзовая награда досталась британцу Билли Моргану.