Три взрыва прогремели в Мьянме

В городе Ситтве на западе Мьянмы в субботу утром прогремели три взрыва, передает агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию. В результате пострадал один полицейский – он получил легкие травмы. Один из взрывов произошел в саду госучреждения, сообщили в полиции.

#BREAKING Three bombs hit capital of Myanmar's Rakhine state: police — AFP news agency (@AFP) 24 февраля 2018 г.

"Три взрывных устройства сдетонировали, еще три боеприпаса были найдены невзорвавшимися", — заявил собеседник агентства.