На Сахалине бушует метель: дороги перекрыты, авиарейсы отменены

На юге Сахалина хозяйничает снежный циклон, по вине которого был закрыт аэропорт Южно-Сахалинска. Ряд рейсов был отменен. Остановлена работа паромной переправы Ванино-Холмск.

В связи с ухудшением погоды в первой половине дня на острове перекрыты участки трасс Арсентьевка – Ильинское, Стародубское – Макаров, передает ТАСС. Автобусные маршруты, связывающие Южно-Сахалинск с Поронайском, Макаровом, Углегорском, отменены. Водителей личного автотранспорта МЧС рекомендует воздержаться от поездок в данных направлениях.

Циклон будет бушевать в регионе до воскресенья, 25 февраля.