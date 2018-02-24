ДТП в Новосибирске: возбуждено уголовное дело

В Новосибирске по факту наезда автомобиля на людей, которые собрались посмотреть на праздничный фейерверк, возбудили уголовное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Дело возбудило другое ведомство, заявил собеседник агентства.

ДТП произошло вечером 23 февраля. Автомобиль Honda CRV вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.