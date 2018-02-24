МОК разочарован двумя допинг-случаями у спортсменов из России

Исполком Международного олимпийского комитета в субботу рассмотрит вопрос о возвращении флага России на церемонию закрытия Игр в Пхенчхане. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что его ведомство огорчили два допинг-эпизода у спортсменов из России.

В ходе Олимпиады допинг-тесты двух спортсменов из России дали положительный результат. Сначала запрещенный препарат был обнаружен у керлингиста Александра Крушельницкого, в результате ему и Анастасии Брызгаловой пришлось расстаться с бронзовыми медалями в смешанном разряде. В субботу положительный результат дал допинг-тест бобслеистки Надежды Сергеевой.

"Как я уже говорил, будет рассмотрен доклад комиссии по всему, что происходило здесь с олимпийскими спортсменами из России. – цитирует Марка Адамса "Спорт-Экспресс". – В расчет будут приниматься все случаи, включая и ситуацию с Сергеевой. Больше я ничего не могу сказать по этому вопросу. Мы очень внимательно рассматриваем ситуацию с Россией, уделили большое внимание предсоревновательному тестированию".

" Два допинг-случая очень разочаровывают. Но уверен, мы приняли правильное решение, разрешив чистым спортсменам из России соревноваться здесь. В субботу вечером исполком примет решение, которое впоследствии еще будет обсуждаться и должно быть утверждено на сессии в воскресенье. Я не могу точно сказать вам, когда решение будет объявлено", — добавил Адамс

Марк Адамс допускает, что санкции с нашей страны могут быть частично сняты. Но член МОК из ЮАР высказался категорически против отмены дисквалификации России. " Россия скомпрометировала себя из-за двух допинговых дел, я буду возражать против отмены запрета, — заявил член МОК от ЮАР Сэм Рамзами.