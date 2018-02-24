Вертолет и патрульное судно: британский эскорт для российских судов насмешил СМИ

Вертолет и патрульное судно: британский эскорт для российских судов насмешил СМИЧитайте нас в Telegram
Британское издание The Telegraph раскритиковало военно-морские силы Туманного Альбиона. Там приняли решение демонстративно сопроводить проходящие через Ла-Манш российские корабли. Но смогли выделить для такого эскорта лишь вертолет и патрульное судно, что и вызвало насмешки журналистов.
По мнению экспертов, подобная ситуация ставит под сомнение способность королевских ВМС реагировать на потенциальные угрозы. И якобы к подобному положению вещей привели сокращения военного бюджета.
В министерстве обороны Великобритании поспешили оправдаться. Там заявили: у флота есть фрегат, который используется в случае необходимости. Правда, фрегат лишь один.
Российский конвой в Ла-Манше состоял из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня". "Александр Отраковский" почти полгода действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. На базу в Североморске он должен вернуться в марте, сообщает телеканал "Россия 24".
-
Загитова и Медведева выиграли турнир фигуристок
- Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
- Наши спринтеры-лыжники добыли серебро Игр-2018
- Крушельницкий и Брызгалова вернулись на родину
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Путин вручил "Золотую звезду" родным Романа Филипова
- Хоккеисты из России сыграют в финале Олимпиады с немцами
- Иванка Трамп приехала в Южную Корею
- Российскую бобслеистку подозревают в употреблении допинга
- Во Львове демонтируют памятник победе над нацизмом
-
Заявление Крушельницкого пролило свет на ситуацию с допингом
- Российским офицерам выдали отечественные защищенные мобильники за 115 тысяч
- США озвучили условия отказа от размещения ядерных крылатых ракет
- Муж-стоматолог перерезал горло звезде Playboy
- Семье вернули считавшегося умершим 7 лет назад мальчика
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России
- Hyundai рассекретила новое поколение кроссовера Santa Fe
- У "Яндекса" заработал собственный каршеринг
- Toyota назвала российcкие цены на обновленный минивэн Alphard
-
Личная инфляция россиян в 5 раз выше официальной
- Танцы, йога и горячий шоколад: другая жизнь белого воротничка
- Каждый пятый американец имеет долг больше сбережений
- Новый долговой кризис США начнут потребители
- ФРС убедила инвесторов покупать доллар
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Как похудеть на пару килограммов: 3 способа, которые обнаружили ученые
- Красное вино полезно для зубов
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- 7 мифов о прививках, которые развенчали ученые
-
Торт или мороженое? Чем наградит себя олимпийская чемпионка
- "Красная машина" доехала до финала Олимпиады
- Его слушали советские лидеры. Не стало Валентина Фалина
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Криптоамбиции Telegram: Дурову мало $850 миллионов
-
Аномальная уборка: упавшая метровая сосулька искорежила машину
- МиГ-35, барокамера и робототехника: юнармейцам приготовили много сюрпризов
- "Реверс" с риском для жизни: Театр мюзикла решился на эксперимент
- Лесная перепись в Подмосковье: зверей пересчитают по следам
- Миллион тюльпанов, боевые сани и салют: чем удивят выходные
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Теперь у каждого россиянина может появиться Геральт в ванне
- Игра про искусство соблазнения напоминает диалоги Mass Effect
- Известный стример CS:GO подал в суд на Twitch
- Симулятор фейка «Плохие новости» обещает защитить нас от лжи
- Режиссёр Call of Duty хотел бы видеть в главной роли Тома Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Мнучин: Минфин США готовит новые санкции в отношении России
S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня
Киев протестует против выборов президента РФ в Крыму
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
Хоккейный финал Олимпиады: россияне встретятся с немцами
Московский пенсионер выстрелил в сына и застрелился сам
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
Фанаты "Спартака" предстанут перед судом в Испании
Заявление Стива Джобса уйдет с молотка
ДТП в Новосибирске: возбуждено уголовное дело
Три взрыва прогремели в Мьянме
В Россию вернулся первый бизнесмен из "списка Титова"
В Могадишо прогремели два взрыва, погибли 18 человек
Свидетель и творец истории: ушел из жизни Валентин Фалин
Ракетный удар по Дамаску: 2 погибли, 35 ранены
Иванку Трамп сравнили с сестрой Ким Чен Ына
Сигары и трубки не полезнее сигарет
Появились подробности о российских версиях пикапа Mercedes-Benz
В России заработали новые правила техосмотра
Американский курорт: завтра, которого не случилось
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере