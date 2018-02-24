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24 февраля 201808:52

На Сахалине возобновилось движение по трассам, закрытым из-за метели

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На юге Сахалина вновь открыли для движения транспорта дороги, в субботу утром закрытые из-за метели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области.

Движение возобновилось на участках дорог Стародубское — Макаров, Арсентьевка — Ильинское. Междугородные автобусы также вновь следуют по маршрутам, связывающим Южно-Сахалинск с Поронайском, Макаровым и Углегорском.

Прием и отправление самолетов возобновил аэропорт Южно-Сахалинска, где ранее из-за непогоды отменялись авиарейсы, говорится в сообщении.

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