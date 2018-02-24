Под Липецком поезд столкнулся с грузовиком

В Липецкой области грузовой состав столкнулся с "КАМАЗом". Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде, пишет ТАСС.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Поезд устоял на рельсах, а грузовик поврежден. Железнодорожный путь пригоден к дальнейшей эксплуатации. Причины ДТП устанавливаются.