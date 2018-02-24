Сто соратников Саакашвили пришли домой к Луценко

Сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили устроили пикет у дома генпрокурора Украины Юрия Луценко. В село Стоянка, где он проживает, прибыли более ста человек. Они требуют от генпрокурора "прекратить репрессии в отношении патриотов Украины".

По словам одного из протестующих, ранее режим Януковича преследовал Луценко, а теперь он сам прибегает к репрессиям в отношении украинцев.

Сторонники Саакашвили обвиняют Генпрокуратуру в незаконном аресте главы Киевской областной организации "Рух новых сил" Севериона Дандадзе. Они считают это дело политическим и не намерены сдаваться до тех пор, пока Дандадзе и другие политзаключенные не окажутся на свободе. Активисты начали разбивать у дома Луценко палаточный городок.

Дандадзе был задержан 4 декабря за госизмену, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, передает ТАСС.