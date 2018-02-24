Антон Миранчук может сменить "Локомотив" на английскую премьер-лигу

Ведущий полузащитник московского футбольного "Локомотива" Антон Миранчук может летом оказаться в стане клуба английской премьер-лиги "Борнмут". Хавбеком, который приглашался в национальную команду России, всерьез интересуются в команде, которой владеет россиянин Максим Демин.

Ведущий скаут "Борнмута" Стив Гритт остался очень доволен впечатлением от игры Миранчука в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между "Локо2 и французской "Ниццей", которую железнодорожники выиграли в гостях со счетом 3:2. Чемпионат.Ru напоминает, что гости отыгрались со счета 0:2 и 22-летний Миранчук отметился результативным пасом.

"Борнмут", владельцем которого является бизнесмен Демин, рассматривает вариант с приобретением Антона Миранчука уже в летнее трансферное окно. При этом по некоторым данным в личном контракте полузащитника с "Локомотивом" прописана сумма отступных в размере 7 млн евро.