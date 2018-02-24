Противодиверсионный "Грачонок" получил имя подорванного в Сирии Валерия Федянина

На Северном флоте противодиверсионному катеру проекта 21980 "Грачонок" дали имя погибшего в результате ранения в Сирии командира бригады морской пехоты полковника Валерия Федянина. Об увековечении памяти офицера-героя рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин был тяжело ранен 22 сентября 2017 года во время доставки гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама. Террористы взорвали фугас под автомобилем, в котором следовал офицер. Федянина с множественными ранениями доставили в Москву в Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко, но спасти его медики не смогли: 1 октября офицер скончался.

Торжественная церемония присвоения почетного наименования противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил в честь Валерия Федянина состоялась в Североморске, передает РИА Новости. Как подчеркнул начальник пресс-службы Северного флота, погибший при исполнении воинского долга офицер с начала и до конца своей службы выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом. За участие в операциях на Северном Кавказе он был награжден орденом Мужества. Второй орден Мужества, посмертно, он получил за выполнение задач в Сирии.

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Он способен развивать скорость до 23 узлов, имеет дальность хода более 200 миль. Такие катера вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами, а их радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой. Всего боевой состав Северного флота 24 февраля пополнили три катера, в том числе два транспортно-десантных катера проекта 02510 "Раптор".