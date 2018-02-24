Заявления Климкина назвали "гламурно-плаксивым письмом дедушке"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал отправку Украиной ноты протеста в Москву в связи с проведением выборов президента России в Крыму. Депутат заявил, что россияне не нуждаются в чужих подсказках и сами знают, где и как проводить выборы.

"Если говорить откровенно, то гламурно-плаксивые заявления Павла Климкина — это "челобитная" мировому сообществу", — оценил действия украинского МИД депутат. Бальбек считает, что Украина идет по тонкому льду, вмешиваясь в чужие президентские выборы.

Коллега Бальбека, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал ноту украинского МИД "переводом бумаги". Украина протестует против всех прошедших за эти годы выборов в России, сказал Белик, но "ситуация на Украине такова, что они будут искать любые поводы для запрета".

Член рабочей группы ЦИК РФ по организации голосования за границей Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что российские граждане, проживающие на Украине, уведомлены об опасности, которую будут представлять украинские националистические группировки в день выборов 18 марта. Водолацкий уверил, что безопасность и жизнь россиян важнее участия в голосовании.

Обсуждать с властями Украины безопасность на избирательных участках в российских диппредставительствах бесполезно, считает Водолацкий, но имело бы смысл привлечь представителей консульств и посольств европейских стран как наблюдателей за порядком.

Как отметил Водолацкий, в российских Крыму и Севастополе избирательные участки будут открыты обязательно, а "на территории ЛНР и ДНР никто не собирается и не планировал открывать участки".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил в Twitter, что Украина не даст россиянам возможность участвовать в выборах, если выборы состоятся в Крыму.

По словам Климкина, Киев будет также работать над тем, чтобы "все причастные к выборам президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции".