"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд экспорта

"Газпром" установил новый рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье. Так, 23 февраля был достигнут пиковый показатель — 652,8 миллиона кубометров, говорится в сообщении компании. Предыдущее рекордное значение сутками ранее было на 7,1 миллиона кубометров меньше, передает РИА Новости.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в 2017 году холдинг увеличил добычу газа по сравнению с 2016 годом на 12,5 процента — до 472 миллиардов кубометров.