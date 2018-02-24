Конькобежка Такаги стала олимпийской чемпионкой в масс-старте

Японская конькобежка Нана Такаги стала обладательницей первой золотой медали Олимпийских игр в масс-старте. По итогам заезда она набрала 60 очков. Данная конькобежная дисциплина была представлена на Олимпиаде впервые.

Следом за Такаги расположилась южнокорейская атлетка Ким Бо Рым, ставшая серебряной медалисткой. В ее активе по итогам проката 40 баллов. Бронзу же завоевала представительница Нидерландов – Ирен Схаутен (20 очков).

Отметим, что для Такаги завоеванное золото стало вторым на южнокорейской Олимпиаде. Ранее она в составе японской сборной завоевала золотую медаль в гонке преследования.

Российские спортсменки в данной дисциплине представлены не были.