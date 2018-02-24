Дебошир с самолета Женева - Москва приставал к пассажирам и дал полицейскому по лицу

Пьяный мужчина оскорблял пассажиров на рейсе Женева — Москва, а по прилету в Шереметьево ударил в лицо полицейского.

Бортпроводники вызвали наряд полиции, еще находясь в воздухе, сообщив, что пассажир выпил алкоголь после вылета из Женевы и начал приставать к окружающим. В ходе разбирательства и опроса дебошир вел себя агрессивно и ударил сотрудника транспортной полиции, после чего его задержали и доставили в дежурную часть ЛУМВД России в аэропорту.

На мужчину составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве, а также направили на медицинское освидетельствование, передает РИА Новости.