Украинские силовики пять раз пытались сбить беспилотник ОБСЕ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в феврале предприняли пять попыток сбить беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Как сообщил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), на днях украинские силовики снова открыли огонь в направлении БПЛА миссии на окраине Константиновки, которая находится под контролем Киева. "Это уже пятый подобный случай с начала февраля", — сказал представитель ДНР, сославшийся на ежедневный отчет СММ ОБСЕ от 21 февраля.

По его словам, на фоне стягивания тяжелого вооружения ВСУ к линии соприкосновения очевидно, что "ослепление" СММ ОБСЕ является "продуманной тактикой украинской стороны". В этой связи представитель ДНР призвал СММ ОБСЕ, всех гарантов минских соглашений, а также западные страны остановить "милитаристские действия украинской стороны", передает РИА Новости.

В январе украинские силовики сбили в Донбассе беспилотник ополченцев. Как сообщил пресс-центр штаба военной операции, с 23 декабря прошлого года, начала перемирия, это уже третий БПЛА такого типа.