Зеппельт: еще один россиянин сдал положительный допинг-тест

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт сделал заявление, согласно которому еще один российский спортсмен сдал положительный допинг-тест. По его словам, речь идет о новом случае употребления мельдония.

"Еще один атлет из России сдал допинг-тест, но на это раз дело касается спортсмена из летних видов спорта, — приводит слова журналиста "Спорт-экспресс" со ссылкой на его личный микроблог Twitter. – У него был обнаружен мельдоний и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже сообщило ARD о начале расследования в отношении россиянина. Известно, что на этот раз возникли проблемы с контейнерами для допинг-проб".

Имя российского спортсмена не уточняется.