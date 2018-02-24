Дорогу к мосту в Крым включили в список федерального значения

Правительство РФ включило трассу, ведущую к мосту через Керченский пролив, в список федерального значения. Ранее автомобильная дорога Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Новороссийск — Керчь имела региональный статус, пишет РИА Новости.

По плану, повышение значимости трассы поможет развитию межрегиональной транспортной сети и автомобильному подходу к Керченскому мосту по кратчайшему расстоянию.

На трассе федерального значения расширят "узкие места", повысят безопасность и комфорт движения.

Начало движения автомобилей по Керченскому мосту запланировано на декабрь 2018 года.