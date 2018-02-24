Митрополит Иларион выразил свое отношение к клонам

РПЦ готовит документ, в котором будет определена ее позиция по отношению к геномным исследованиям. Об этом в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, наиболее важным является нравственный критерий. Например, Церковь поддерживает исследования, если они необходимы для создания лекарств от болезней и вирусов. Однако если речь идет о клонировании людей – выступает против. Дело в том, что таким образом человек пытается получить право, принадлежащее Творцу.

Ранее Владимир Путин поручил в короткие сроки разработать программу масштабных геномных исследований в РФ.