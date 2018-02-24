Испанские фанаты с молотками и бензином вышли на "охоту на русских"

Радикалы, поддерживающие баскскую террористическую организацию "ЭТА", спровоцировали столкновения между болельщиками "Спартака" (Россия) и "Атлетика" (Испания).

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы "Спартака" и "Атлетика" прошла в четверг в Бильбао. Москвичи выиграли со счетом 2:1.

В день матча начались драки, 9 человек, из них трое россиян, задержали. Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, дымовые шашки, бутылки с бензином. Во время столкновений умер от инфаркта полицейский, несколько человек пострадали.

Зачинщиками беспорядков стали радикальные фанаты "Атлетика" Herri Norte Taldea. Они планировали провести "митинг против фашистов", максимально приблизиться к стадиону и устроить драку. Как писал один из полицейских в WhatsApp своим друзьям, они шли на охоту на русских, были вооружены и не обращали внимание на присутствие женщин, стариков и детей на улицах.

Профсоюз Esan потребовал от "Атлетика" избавиться от таких фанатов, обвинив их в смерти полицейского. В гибели последнего профсоюз также винит руководство службы безопасности Страны басков, так как человек находился на службе 13 часов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил действия фанатов "Атлетика" и "Спартака", передает РИА Новости.

Herri Norte Taldea образован в 1982 году. Его члены придерживаются крайне левых радикальных националистических взглядов, выступают за независимость Страны басков.