Конькобежец Ли Сын Хун – чемпион дебютного масс-старта Олимпиады

В предпоследний день Олимпийских игр в Пхенчхане дебютные соревнования в конькобежной дисциплине масс-старт среди мужчин. Победу в историческом турнире одержал южнокорейский спортсмен Ли Сын Хун.

В финальном заезде он набрал 60 очков, а звание олимпийского чемпиона он оформил уже во второй раз за свою карьеру – ранее он демонстрировал лучший результат в 2010 году на Играх в Ванкувере на дистанции 10000 метров.

Места на пьедестале также заняли Барт Свингс из Бельгии, который с 40 баллами завоевал серебряную медаль, и голландец Кун Вервей с 20-ю очками.