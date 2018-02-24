Ограблен и разгромлен дом обвиненного в коррупции главы Банка Латвии

Дом президента Банка Латвии Илмара Римшевича, которого подозревают в коррупции, минувшей ночью ограбили. Как рассказал в субботу журналистам адвокат главы Центробанка Саулведис Варпиньш, из частного дома, расположенного в поселке Лангстини, неизвестные похитили несколько "очень ценных вещей". Кроме того, воры учинили в жилище разгром. В момент ограбления хозяина в доме не было.

По мнению юриста, это не случайность, а заранее спланированная и хорошо организованная операция, пишет РИА Новости.

Пострадавший заявил об ограблении в полицию, началось следствие. Со своей стороны представитель латвийской полиции Сигита Пилдава подтвердила информацию о совершенном преступлении. По ее словам, список пропавших из дома вещей уточняется.

Президента Банка Латвии подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич заявляет о своей невиновности.