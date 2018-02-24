Польские националисты вышли на марш в память "проклятых солдат"

Польские националисты собрались на акцию в городе Гайновка около границы с Белоруссией. Игнорируя помехи со стороны городских властей, радикалы проводят марш в память так называемых "проклятых солдат", участвовавших в антисоветских и антикоммунистических подпольных организациях.

Отдельную хвалу собравшиеся воздают военному преступнику Ромуальду Райсу ("Бурому"), пишет РИА Новости. Райс признан виновным в массовых казнях по признакам национальности и вероисповедания.

Национал-радикалы собрались в Гайновке не в первый раз. Суд отклонил прошение бургомистра города запретить шествие. Жители города в ответ националистам почтят память жертв "Бурого" у мемориала в деревне Залешаны.

Акцию радикалов осудили польские антифашисты и власти Белоруссии. "На совести Райса десятки сожженных вместе с их жителями белорусских деревень, сотни убитых и искалеченных мирных граждан, среди которых — дети, женщины и старики", — заявили в МИД Белоруссии.