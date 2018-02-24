Жертвами оползней и наводнений стали 16 индонезийцев

Минимум 16 человек погибли, десятки пострадали во время оползней и наводнений после проливных дождей на индонезийской Яве.

Еще 20 человек были ранены, передает "Интерфакс".

Больше всего пострадали округа Бребес и Пурбалинга, заявил представитель индонезийского Агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо.

На острове идет поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших и 10 пропавших без вести.