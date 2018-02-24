Хоккейная Канада поменяла золото Сочи на бронзу Пхенчхана

В южнокорейском Пхенчхане завершается хоккейный турнир Олимпийских игр. В субботу, 24 февраля в борьбе за бронзовые медали встречались хоккейные команды Чехии и Канады. И если европейцы уступили одному из фаворитов турнира – команде олимпийцев из России (0:3), то "кленовые" сенсационно проиграли сборной Германии (3:4).

Команды начали поединок без раскачки, и уже к середине первого периода хоккеистами было забито три шайбы. Примечательно, что все три гола было забито в течение 31-й секунды – сначала отличился канадец Эндрю Эббет, через 16 секунд счет сравнял чех Мартин Ружичка, а еще через 15 секунд Крис Келли вывел Канаду вперед.

Позже канадцы усилиями Дерека Роя увеличили разрыв в счете до двух шайб и на этом завершили первый период. При этом невозможно не отметить, что североамериканцы все три шайбы издевательски были забиты Павлу Францоузу между ног.

Во втором игровом отрезке команды не отметились результативными действиями. Зато в заключительном периоде хоккеисты вновь стали регулярно поражать ворота друг друга. Для начала Эббет оформил дубль, доведя счет до разгромного, однако ответная шайба не заставила себя долго ждать, и Ян Коварж меньше чем через минуту сократил отставание. Канадцы на этот выпад смогли ответить дважды, одержать победу со счетом 6:4 и "обменять" свои золотые медали сочинской Олимпиады на бронзовые пхенчханские.

Напомним, что в финальном поединке хоккейная сборная из России в воскресенье, 25 февраля встретится с командой Германии. Прямая трансляция матча пройдет на сайте Вести.Ru.