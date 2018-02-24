Кадыров оценил возможности новой машины для спецназа

В Грозном продемонстрировали новую машину для спецназа, произведенную на аргунском автомобильным заводе "Чеченавто". Тестовые испытания автомобиля проходили на базе учебного центра сил специального назначения в Гудермесе. Возможности новой машины оценил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, сообщает канал "Россия 24".

Эти уникальные автомобили могут перевозить военных, грузы, эвакуировать раненых, стрелять и даже запускать беспилотники. А еще им нипочем завалы из деревьев и камней, развалины, болота и снежные заносы. Машины могут развивать скорость более 130 километров в час, а на вооружении у них – целый арсенал: пулеметы "Корд" и "Печенег", автоматический гранатомет и пусковая установка для дронов.

В прошлом году на заводе "Чеченавто" начался выпуск 3-местных армейских багги "Чаборз М-3", первый образец которых также был представлен главе республики. Легкий тактический вездеход создан на базе российской разработки, а название для него выбрали в ходе конкурса.