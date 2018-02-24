Под Москвой нашли машину с тремя трупами

В Чеховском районе Московской области была найдена фура с тремя трупами. Полиция обнаружила тела трёх мужчин 35-40 лет, предварительно, жителей Казахстана, в поселке Новоселки, передает ТАСС.

В фуре рядом с телами были обнаружены газовая горелка и бутылки из-под спиртных напитков. По предварительной версии, смерть мужчин наступила в результате несчастного случая, передает "Интерфакс".

Идет доследственная проверка, личность одного погибшего уже установлена.