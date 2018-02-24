Майк Тайсон и Костя Цзю провели мастер-класс в Челябинске

Мастер-класс от Майка Тайсона и Кости Цзю прошел сегодня в Челябинске, передает канал "Россия 24".

Поучиться приемам от легенд бокса пришли сотни молодых спортсменов. Всех дворец спорта не уместил. Даже Тайсону не сразу удалось протиснуться к рингу. А после там же прошло соревнование по смешанным единоборствам.

На один ринг вышли сразу две легенды. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю. На встречу с ними пришли несколько сотен челябинцев. Некоторые так и не смогли попасть на тренировку своих кумиров, потому что места в зале хватило не всем. Железному Майку едва удалось пробраться к рингу, помогли охранники.

Звезду международного масштаба буквально атаковали начинающие боксеры. Они пытались сфотографироваться со спортсменом, кому-то удалось даже забраться на ринг. Некоторые пришли на мастер-класс просто посмотреть Майку Тайсону в глаза, чтобы зарядиться бойцовской энергией.

Занятие в основном проводили Костя Цзю и Алексей Титов, исполнительный директор "РМК Боксинг Промошен". Цзю показал несколько упражнений, с которых он начинает свой день, и несколько, которыми заканчивает. По его словам, занятиями спортом он зарабатывает свой ужин, без зарядки не позволяет себе есть. Тайсон раздал несколько автографов, а потом сделал несколько фото со своими поклонниками. Из-за ажиотажа начинающих боксеров, звезд быстро увели с ринга.