Автобус с людьми перевернулся и сгорел в Египте

На севере Египта попал в ДТП автобус, перевозивший рабочих. В аварии погибли по меньшей мере 8 человек, 22 пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на египетские СМИ, ЧП произошло в субботу на трассе в районе Александрии. Машина вылетела на обочину, перевернулась и загорелась. По одной версии, у автобуса на скорости лопнула покрышка, по другой, водитель пытался избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем и не справился с управлением.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники гражданской обороны, которые оказали помощь людям. Восемь человек не смогли выбраться наружу и сгорели заживо.