Судно из Новороссийска задержано в Тунисе

Посольство России в Тунисе занимается судном из Новороссийска, которое перевозило военный груз. Его задержали власти Туниса, передает РИА Новости.

Ранее "Морской бюллетень" сообщил, что власти Туниса задержали паром-ролкер Ural 16 февраля. Судно зашло в тунисский порт Сфакс для ремонта. При досмотре были обнаружены большегрузные грузовики, БМП, оружие.

Издание сообщило, что судно шло из Новороссийска в Камерун, оружие предназначалось для Камеруна или Ливии. Судно принадлежит турецкой компании, но ходит под флагом Панамы. В консульстве заявили, что эта информация не совсем верна.

Судно турецкой компании "Акдениз Роро" 15 февраля попало в шторм и запросило заход в порт Сфакса. Оно направлялось в камерунский порт Дуала с грузом для властей ЦАР. Таможенный досмотр был начат после захода в порт и продолжается до сих пор.

Россиян среди членов экипажа нет, передает ТАСС.