Захарова опровергла отправку кокаина диппочтой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что для транспортировки наркотических веществ из Аргентины якобы нелегально использовалась дипломатическая почта.

В своем комментарии, опубликованном на официальной странице российского МИД в Facebook, Захарова пояснила, что задержанный аргентинской полицией по подозрению в совершении этого преступления являлся техническим сотрудником, поэтому у него не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты. "А дипломатическую почту формируют дипломаты", — добавила она.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что спецслужбы РФ и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 килограммов кокаина, были задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из РФ. Российское посольство уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений дипмиссии нескольких чемоданов с кокаином 14 декабря 2016 года. В ходе совместной спецоперации спецслужбы двух стран заменили кокаин мукой, в чемоданы поместили в GPS-трекеры. Стоимость конфискованных наркотиков составляет на черном рынке около 50 миллионов евро.