После свидания с американцем отрезанную голову японки нашли в чемодане

В Японии арестовали американского гражданина. Мужчине вменяется в вину похищение, убийство и расчленение девушки, голову которой нашли в его чемодане.

27-летняя японка из префектуры Хёго встречалась в Осаке с 26-летним гражданином США Евгением Байрактаром. Камеры наблюдения показали, что 16 февраля они зашли в жилой дом, квартиры в котором снимают туристы. После этого на записях девушка не появлялась, но мужчина выходил и входил в здание с большой дорожной сумкой.

После этого американец уехал в соседнюю префектуру Нара, где его задержали по подозрению в "удержании девушки в неволе". В ходе расследования полиция нашла чемодан с головой, которая может принадлежать разыскиваемой девушке.

Другие части тела не найдены, сообщает РИА Новости.