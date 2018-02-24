Тренер хоккеистов России: чуть недооценил соперника, и это наказывается

Тренер хоккеистов России: чуть недооценил соперника, и это наказываетсяЧитайте нас в Telegram
Тренер хоккейной команды из Росси Харийс Витолиньш накануне финального поединка Олимпийских игр против сборной Германии выразил мнение, что с командой проведут дополнительную беседу о недопустимости недооценки соперника. По его словам, за это соперник может наказать.
"Нынешняя Олимпиада является достаточно ровной по составу, – сказал специалист, которого цитирует ТАСС. – Канадцы, немцы, американцы и швейцарцы играют в европейском стиле, поэтому чуть недооценил соперника, и это тут же наказывается. Поэтому накануне игры мы еще раз покажем ключевые моменты, которые создавались после того, как команды топ-уровня давили Германию, но после удалений неизменно получали шайбу в свои ворота. А со счета 0:1 трудно отыгрываться против немцев, потому что они играют от обороны".
"Они играют достаточно просто, надежно, к тому же у них физически сильная команда – к этому надо быть готовым. В матче с Германией нужно играть в свою игру, а дисциплина будет одним из важных факторов".
Напомним, что финал хоккейного турнира между командой из России и Германией состоится в заключительный день Олимпиады – в воскресенье, 25 февраля. Прямая трансляция поединка начнется в 7:10 по московскому времени на сайте Вести.Ru.
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