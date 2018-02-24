Трамп хочет убедить арабских лидеров помириться с Катаром

Президент США Дональд Трамп намерен провести серию встреч с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать дипломатический кризис вокруг Катара. Так, на середину марта запланирована встреча Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, приблизительно 27 марта — с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а в начале апреля — с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

По словам источников в Белом доме, американские власти надеются, что ряд отдельных встреч, которые запланированы на март и апрель, приведет к примирению сторон конфликта весной на саммите арабских лидеров в Вашингтоне или загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде. Вашингтон стремится объединить страны Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии "злонамеренному поведению" Ирана в регионе, приводит мнение источников ТАСС.