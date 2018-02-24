Гандбол. "Ростов-Дон" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Гандбольный клуб "Ростов-Дон" в матче группового раунда Лиги чемпионов на своей площадке одержал победу над датским клубом "Нюкебингом" со счетом 32:22 и досрочно гарантировал себе выход в следующую стадию турнира.

По итогам восьми поединков ростовчанки набрали 11 баллов, что позволило им подняться на вторую строчку в своей таблице. Они сравнялись по очкам с румынским клубом КСМ, который занимает первое место, однако имеет преимущество из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Кроме того, бухарестский клуб имеет возможность выйти в единоличные лидеры, поскольку на данный момент в его активе на один сыгранный матч меньше.

Следующий матч ростовские гандболистки проведут в Словении с местным клубом "Крим". Игра состоится 3-го марта.