У дома Луценко началась бессрочная акция соратников Саакашвили

У дома генпрокурора Украины Юрия Луценко началась бессрочная акция. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили требуют освободить соратника Саакашвили Севериона Дангадзе.

Дангадзе арестован по обвинению в содействии участникам преступных организаций, по которому также проходит Саакашвили.

На месте события находятся полиция и Нацгвардия, передает РИА Новости.

12 февраля Саакашвили был выслан в Польшу, с территории которой он осенью прорвался на Украину. Потом Саакашвили уехал в Нидерланды. Въезд на Украину политику запрещен до 2021 года.

Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении Саакашвили.