Пожар в автобусе: 9 погибших и 21 пострадавший

В результате ДТП в районе египетского города Александрия, по уточненным данным, погибли 9 человек, еще 21 пострадал. Все они — местные жители. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, попавший в аварию автобус принадлежал частной компании. Он перевозил рабочих.

По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с легковой машиной, по другой — у автобуса на ходу лопнула покрышка. В результате машина вылетела на обочину, перевернулась и загорелась. Часть пассажиров, оказавшихся в огненной ловушке, не смогла выбраться наружу и сгорела заживо.