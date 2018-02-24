Жириновский занялся квиллингом, а Титов вернул олигарха из Лондона

До выборов — всего три недели.

На улице Никулинская с утра — оживление. Подтягиваются и пенсионеры, и молодые мамы с колясками. В ожидании приезда кандидата в президенты Явлинского активисты-яблочники развешивают на гаражах плакаты. Вот уже два года они устраивают митинги, протестуя против точечной — как здесь считают — застройки.

С планами строительства на месте гаражного кооператива в Тропарево-Никулино сразу трех высоток и многоуровневого паркинга согласны не все местные жители. Они говорят, что за последние годы район и так сильно разросся. И в первую очередь здесь нужна социальная инфраструктура.

Активисты говорят, что уже не одно письмо написали в управу. Ведь построили в Москве за последние пять лет 300 новых школ и детских садов, но не в Тропарево-Никулино. Григорий Явлинский решение проблемы видит в развитии системы местного самоуправления.

"Нужны представители, которые имеют право слышать и обязаны слышать от людей, что нужно делать, и принимать соответствующие решения. Я буду добиваться того, чтобы десятки миллионов людей поддержали укрепление местного самоуправления и прав граждан. Вот для чего я участвую в выборах. И кто бы ни стал президентом, он будет прислушиваться, если десятки миллионов людей выскажутся за эту линию", — уверен Явлинский.

Называющий себя "сталинским кандидатом в президенты" Максим Сурайкин вместе с товарищами вникал в проблемы простых граждан в Северной Осетии.

Это Сурайкин стучался в двери администрации села Тарское. Не учел, правда, что сегодня — выходной. Потому двери никто не открыл. Но пойти к чиновникам вынудили жалобы селян, что бывшие колхозные земли распроданы — там теперь выращивают только кукурузу — в основном для спиртзаводов, своих наделов у крестьян не осталось, как и возможности выращивать что-то самим.

"Следствием того гнилого воровского капитализма, который нам начали навязывать с начала 90-х, стало фактически ограбление всего простого крестьянства. Вся земля, которая должна кормить, на которой должен работать человек труда, который возделывает ее, производит сельхозпродукцию, оказалась в руках узкой группы современных феодалов. Таких современных лендлордов. Практически по всем республикам мы сталкиваемся с тем, что когда начинаешь разбираться по вопросам, десятки тысяч и сотни гектаров принадлежат буквально в каждой республике двум-трем людям, которые фактически наживаются на них", — заявил Максим Сурайкин, кандидат на пост президента РФ от партии "Коммунисты России".

Он предлагает вернуть тот самый ленинский Декрет о земле. "Мы считаем, что эта земля должна быть изъята из этой частной собственности и передана тем, кто готов трудиться на ней. И только тогда мы сможем решить все проблемы сельхозпроизводства и обеспечить людей работой на земле", — сказал Сурайкин.

Владимир Жириновский приехал в московский центр содействия семейного воспитания. Так теперь называют детские дома, где подход к воспитанию почти что семейный. Вот в мастерской — мальчишки делают поделки и объемные картины. В соседней комнате в это время девочки мастерили что-то из бумаги. Жириновский озадачился.

"Это как называется урок, рукоделие? Что за квиллинг? Почему плохо употреблять чужие слова? Все языки хорошие, но когда иностранец услышит, что дети в школах России занимаются квиллингом, у него сложится впечатление, что русские дети могут только перенимать у них", — считает лидер ЛДПР.

Что такое квиллинг, кандидат от ЛДПР попробовал сам. А потом за чашкой чая объяснил воспитанникам центра, как важно сделать правильный выбор.

"Глава государства — на шесть лет. Ошибутся взрослые — меньше будет булочек. Не ошибутся — больше будет булочек, больше будет возможностей для учебы, для отдыха. Видите, как хорошо, вас кормят, одевают, учат, а это же деньги, государство тратит на вас деньги. И мы ждем от вас отдачи, чтобы вы не поддерживали радикалов. Они призывают к революциям, к жестким действиям. На Украине что происходит, вот там радикалы. Все дымит, черт знает что творится, люди гибнут, поэтому вы должны знать, что есть разные партии, кого-то вы можете поддерживать, кого-то вы не должны поддерживать, чтобы вас не обманули", — отметил Жириновский.

Без новостей не обошлось и в штабе Бориса Титова. Кандидат от "Партии Роста" делится на странице в Facebook первым результатом своей недавней поездки в Лондон. Там Титов встречался с российскими предпринимателями, которые были вынуждены из страны уехать из-за слишком пристального — по их мнению — внимания правоохранительных органов. Титов тогда передал президенту целый список тех, кто считает себя невиновнымb и хочет вернуться. 16 человек. И первый пошел.

"Сейчас он абсолютно свободен, дело продолжается, но мы надеемся, что оно даже не дойдет до суда, потому что предъявляемые ему обвинения смехотворны. Что касается других, у каждого своя история, но мы доказываем, что к ним по закону не должна применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы, потому что есть 108-я статья УПК, к бизнесу, к предпринимателям эта мера применяться не должна. Мы проводим глубинную экспертизу. В большинстве случаев это хозяйственный спор. В самых простых даже придраться не к чему", — написал Титов.

Поездки по регионам продолжают доверенные лица Владимира Путина. Вот Олег Газманов — с гастролями в Смоленске. Гарнизонный Дом офицеров. И полный зал.

"Мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается на нашу страну. И весь мир видит, насколько мы едины. Как поется в одной из моих песен: "Так было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон", — напомнил Газманов.

Певица Вика Цыганова — она тоже доверенное лицо Путина — в Калуге. Встреча с региональной командой кандидата и разговор о патриотическом воспитании.

А в Челябинске активисты Национального общественного мониторинга призывали студентов прийти на выборы. Мастер-класс для наблюдателей и просто совет от известного спортсмена.

"Любой человек, когда он имеет право голосовать, должен обязательно им воспользоваться, особенно когда речь идет о выборах главы государства. Это очень важно и является диалогом между властью и обществом", — отметил Алексей Панфилов, активист Национального общественного мониторинга.

Южный Урал стал девятым по счету регионом, который посетили активисты Национального общественного мониторинга. Встречи с членами местного избиркома, посещение региональных штабов кандидатов, проверка информации о возможных нарушениях. Ведь главная задача наблюдателей — нарушения не фиксировать, а предотвращать, потому что их девиз: "За честные выборы!"