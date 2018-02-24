Тема:

Президентские выборы 19 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 февраля 201821:40 Александр Балицкий

Жириновский занялся квиллингом, а Титов вернул олигарха из Лондона

Читайте нас в Telegram

До выборов — всего три недели.

На улице Никулинская с утра — оживление. Подтягиваются и пенсионеры, и молодые мамы с колясками. В ожидании приезда кандидата в президенты Явлинского активисты-яблочники развешивают на гаражах плакаты. Вот уже два года они устраивают митинги, протестуя против точечной — как здесь считают — застройки.

С планами строительства на месте гаражного кооператива в Тропарево-Никулино сразу трех высоток и многоуровневого паркинга согласны не все местные жители. Они говорят, что за последние годы район и так сильно разросся. И в первую очередь здесь нужна социальная инфраструктура.

Активисты говорят, что уже не одно письмо написали в управу. Ведь построили в Москве за последние пять лет 300 новых школ и детских садов, но не в Тропарево-Никулино. Григорий Явлинский решение проблемы видит в развитии системы местного самоуправления.

"Нужны представители, которые имеют право слышать и обязаны слышать от людей, что нужно делать, и принимать соответствующие решения. Я буду добиваться того, чтобы десятки миллионов людей поддержали укрепление местного самоуправления и прав граждан. Вот для чего я участвую в выборах. И кто бы ни стал президентом, он будет прислушиваться, если десятки миллионов людей выскажутся за эту линию", — уверен Явлинский.

Называющий себя "сталинским кандидатом в президенты" Максим Сурайкин вместе с товарищами вникал в проблемы простых граждан в Северной Осетии.

Это Сурайкин стучался в двери администрации села Тарское. Не учел, правда, что сегодня — выходной. Потому двери никто не открыл. Но пойти к чиновникам вынудили жалобы селян, что бывшие колхозные земли распроданы — там теперь выращивают только кукурузу — в основном для спиртзаводов, своих наделов у крестьян не осталось, как и возможности выращивать что-то самим.

"Следствием того гнилого воровского капитализма, который нам начали навязывать с начала 90-х, стало фактически ограбление всего простого крестьянства. Вся земля, которая должна кормить, на которой должен работать человек труда, который возделывает ее, производит сельхозпродукцию, оказалась в руках узкой группы современных феодалов. Таких современных лендлордов. Практически по всем республикам мы сталкиваемся с тем, что когда начинаешь разбираться по вопросам, десятки тысяч и сотни гектаров принадлежат буквально в каждой республике двум-трем людям, которые фактически наживаются на них", — заявил Максим Сурайкин, кандидат на пост президента РФ от партии "Коммунисты России".

Он предлагает вернуть тот самый ленинский Декрет о земле. "Мы считаем, что эта земля должна быть изъята из этой частной собственности и передана тем, кто готов трудиться на ней. И только тогда мы сможем решить все проблемы сельхозпроизводства и обеспечить людей работой на земле", — сказал Сурайкин.

Владимир Жириновский приехал в московский центр содействия семейного воспитания. Так теперь называют детские дома, где подход к воспитанию почти что семейный. Вот в мастерской — мальчишки делают поделки и объемные картины. В соседней комнате в это время девочки мастерили что-то из бумаги. Жириновский озадачился.

"Это как называется урок, рукоделие? Что за квиллинг? Почему плохо употреблять чужие слова? Все языки хорошие, но когда иностранец услышит, что дети в школах России занимаются квиллингом, у него сложится впечатление, что русские дети могут только перенимать у них", — считает лидер ЛДПР.

Что такое квиллинг, кандидат от ЛДПР попробовал сам. А потом за чашкой чая объяснил воспитанникам центра, как важно сделать правильный выбор.

"Глава государства — на шесть лет. Ошибутся взрослые — меньше будет булочек. Не ошибутся — больше будет булочек, больше будет возможностей для учебы, для отдыха. Видите, как хорошо, вас кормят, одевают, учат, а это же деньги, государство тратит на вас деньги. И мы ждем от вас отдачи, чтобы вы не поддерживали радикалов. Они призывают к революциям, к жестким действиям. На Украине что происходит, вот там радикалы. Все дымит, черт знает что творится, люди гибнут, поэтому вы должны знать, что есть разные партии, кого-то вы можете поддерживать, кого-то вы не должны поддерживать, чтобы вас не обманули", — отметил Жириновский.

Без новостей не обошлось и в штабе Бориса Титова. Кандидат от "Партии Роста" делится на странице в Facebook первым результатом своей недавней поездки в Лондон. Там Титов встречался с российскими предпринимателями, которые были вынуждены из страны уехать из-за слишком пристального — по их мнению — внимания правоохранительных органов. Титов тогда передал президенту целый список тех, кто считает себя невиновнымb и хочет вернуться. 16 человек. И первый пошел.

"Сейчас он абсолютно свободен, дело продолжается, но мы надеемся, что оно даже не дойдет до суда, потому что предъявляемые ему обвинения смехотворны. Что касается других, у каждого своя история, но мы доказываем, что к ним по закону не должна применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы, потому что есть 108-я статья УПК, к бизнесу, к предпринимателям эта мера применяться не должна. Мы проводим глубинную экспертизу. В большинстве случаев это хозяйственный спор. В самых простых даже придраться не к чему", — написал Титов.

Поездки по регионам продолжают доверенные лица Владимира Путина. Вот Олег Газманов — с гастролями в Смоленске. Гарнизонный Дом офицеров. И полный зал.

"Мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается на нашу страну. И весь мир видит, насколько мы едины. Как поется в одной из моих песен: "Так было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон", — напомнил Газманов.

Певица Вика Цыганова — она тоже доверенное лицо Путина — в Калуге. Встреча с региональной командой кандидата и разговор о патриотическом воспитании.

А в Челябинске активисты Национального общественного мониторинга призывали студентов прийти на выборы. Мастер-класс для наблюдателей и просто совет от известного спортсмена.

"Любой человек, когда он имеет право голосовать, должен обязательно им воспользоваться, особенно когда речь идет о выборах главы государства. Это очень важно и является диалогом между властью и обществом", — отметил Алексей Панфилов, активист Национального общественного мониторинга.

Южный Урал стал девятым по счету регионом, который посетили активисты Национального общественного мониторинга. Встречи с членами местного избиркома, посещение региональных штабов кандидатов, проверка информации о возможных нарушениях. Ведь главная задача наблюдателей — нарушения не фиксировать, а предотвращать, потому что их девиз: "За честные выборы!"

Ранее по теме

Сейчас

22:00

Акробат цирка Запашного сорвался с высоты

20:32

Отложен пуск ракеты Falcon 9 со спутником Hispasat

19:22

Пожар в автобусе: 9 погибших и 21 пострадавший

18:12

Автобус с людьми сгорел и перевернулся в Египте

18:01

Под Москвой нашли машину с тремя трупами

17:37

Хоккейная Канада поменяла золото Сочи на бронзу Пхенчхана

17:01

ОКР могут восстановить в заключительный день Олимпиады

Показать все новости

Олимпиада-2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пожар в автобусе: 9 погибших и 21 пострадавший

Пожар в автобусе: 9 погибших и 21 пострадавший

2 часа назад
Битва титанов: Большунов проиграл лишь Нисканену

Битва титанов: Большунов проиграл лишь Нисканену

38 минут назад

Трансляции

Завтра, 25 февраля

03:00

Олимпиада-2018. Керлинг. Женщины. Финал. Швеция - Корея
03:25

Олимпиада-2018. Бобслей. Мужчины. Четверки. 3 заезд
03:26

Олимпиада-2018. Фигурное катание. Показательные выступления
05:10

Олимпиада-2018. Бобслей. Мужчины. Четверки. Финал
Все трансляции
Лавров поговорил с Валльстрем о Сирии

Лавров поговорил с Валльстрем о Сирии

1 час назад
Ирак хочет закупить С-400

Ирак хочет закупить С-400

1 час назад
Российские стрелки одержали еще одну победу на чемпионате Европы

Российские стрелки одержали еще одну победу на чемпионате Европы

1 час назад
Жириновский занялся квиллингом, а Титов вернул олигарха из Лондона

Жириновский занялся квиллингом, а Титов вернул олигарха из Лондона

17 минут назад
Судно из Новороссийска задержано в Тунисе

Судно из Новороссийска задержано в Тунисе

3 часа назад
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце

19.02.2018 10:00
Под Москвой нашли машину с тремя трупами

Под Москвой нашли машину с тремя трупами

3 часа назад
Отложен пуск ракеты Falcon 9 со спутником Hispasat

Отложен пуск ракеты Falcon 9 со спутником Hispasat

1 час назад
Саакашвили усомнился в умственных способностях Порошенко

Саакашвили усомнился в умственных способностях Порошенко

28 минут назад
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

20.02.2018 19:40
4 идеи, как легально снизить платежи за услуги ЖКХ

4 идеи, как легально снизить платежи за услуги ЖКХ

5 часов назад
Стрелок Артем Черноусов взял серебро на чемпионате Европы

Стрелок Артем Черноусов взял серебро на чемпионате Европы

1 час назад
Шведская полиция сорвала акцию неонацистов

Шведская полиция сорвала акцию неонацистов

1 час назад
Под Каиром нашли жреческий некрополь с 17 мумиями

Под Каиром нашли жреческий некрополь с 17 мумиями

1 час назад
Журналист из Норвегии усомнился в чистоте медалей Большунова и Ларькова

Журналист из Норвегии усомнился в чистоте медалей Большунова и Ларькова

2 часа назад
У дома Луценко началась бессрочная акция соратников Саакашвили

У дома Луценко началась бессрочная акция соратников Саакашвили

2 часа назад
Кадыров оценил возможности новой машины для спецназа

Кадыров оценил возможности новой машины для спецназа

2 часа назад
Майк Тайсон и Костя Цзю провели мастер-класс в Челябинске

Майк Тайсон и Костя Цзю провели мастер-класс в Челябинске

2 часа назад
Трамп хочет убедить арабских лидеров помириться с Катаром

Трамп хочет убедить арабских лидеров помириться с Катаром

2 часа назад
После свидания с американцем отрезанную голову японки нашли в чемодане

После свидания с американцем отрезанную голову японки нашли в чемодане

3 часа назад
Тренер хоккеистов России: чуть недооценил соперника, и это наказывается

Тренер хоккеистов России: чуть недооценил соперника, и это наказывается

3 часа назад
Захарова опровергла отправку кокаина диппочтой

Захарова опровергла отправку кокаина диппочтой

3 часа назад
Митрополит Иларион рассказал, как защититься от "выродка с ружьем"

Митрополит Иларион рассказал, как защититься от "выродка с ружьем"

3 часа назад
За обвиненного в домогательствах Слуцкого заступились женщины-депутаты

За обвиненного в домогательствах Слуцкого заступились женщины-депутаты

4 часа назад
Польские националисты вышли на марш в память "проклятых солдат"

Польские националисты вышли на марш в память "проклятых солдат"

4 часа назад
Жертвами оползней и наводнений стали 16 индонезийцев

Жертвами оползней и наводнений стали 16 индонезийцев

4 часа назад
Хоккейная Канада поменяла золото Сочи на бронзу Пхенчхана

Хоккейная Канада поменяла золото Сочи на бронзу Пхенчхана

4 часа назад
Ограблен и разгромлен дом обвиненного в коррупции главы Банка Латвии

Ограблен и разгромлен дом обвиненного в коррупции главы Банка Латвии

4 часа назад
ОКР могут восстановить в заключительный день Олимпиады

ОКР могут восстановить в заключительный день Олимпиады

4 часа назад
Испанские фанаты с молотками и бензином вышли на "охоту на русских"

Испанские фанаты с молотками и бензином вышли на "охоту на русских"

4 часа назад
Путин поручил Медведеву заняться экологией Красноярска

Путин поручил Медведеву заняться экологией Красноярска

5 часов назад
Украинские силовики пять раз пытались сбить беспилотник ОБСЕ

Украинские силовики пять раз пытались сбить беспилотник ОБСЕ

5 часов назад
Дорогу к мосту в Крым включили в список федерального значения

Дорогу к мосту в Крым включили в список федерального значения

5 часов назад
Зеппельт: еще один россиянин сдал положительный допинг-тест

Зеппельт: еще один россиянин сдал положительный допинг-тест

5 часов назад
Дебош, устроенный "женой депутата" на борту самолета "Аэрофлота", попал на видео

Дебош, устроенный "женой депутата" на борту самолета "Аэрофлота", попал на видео

5 часов назад
Противодиверсионный "Грачонок" получил имя подорванного в Сирии Валерия Федянина

Противодиверсионный "Грачонок" получил имя подорванного в Сирии Валерия Федянина

6 часов назад
Мартен Фуркад: я против бойкота Кубка мира в Тюмени

Мартен Фуркад: я против бойкота Кубка мира в Тюмени

6 часов назад
"Так и не поняли, что натворили": Трампу напомнили об американском позоре

"Так и не поняли, что натворили": Трампу напомнили об американском позоре

7 часов назад
ВМС Украины заберет себе задержанное за посещение Крыма иностранное судно

ВМС Украины заберет себе задержанное за посещение Крыма иностранное судно

7 часов назад
Интересные факты из жизни генерала Карбышева

Интересные факты из жизни генерала Карбышева

8 часов назад
Более 800 миллионов рублей: "Лёд" бьет новые рекорды проката

Более 800 миллионов рублей: "Лёд" бьет новые рекорды проката

8 часов назад
124
В исторических турах "Кредо убийцы" нашлось место феминизму и цензуре

В исторических турах "Кредо убийцы" нашлось место феминизму и цензуре

3 часа назад
Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России

Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России

8 часов назад
MWC2018: что покажут Samsung, Nokia, Huawei и другие на главной мобильной выставке года

MWC2018: что покажут Samsung, Nokia, Huawei и другие на главной мобильной выставке года

8 часов назад
Что посмотреть на выходных: лучшие триллеры в истории

Что посмотреть на выходных: лучшие триллеры в истории

8 часов назад
Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба

Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба

10 часов назад
Британские журналисты обнаружили "недостачу" в частях тела диснеевских принцесс

Британские журналисты обнаружили "недостачу" в частях тела диснеевских принцесс

11 часов назад
Новые возможности: Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019

Новые возможности: Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019

22.02.2018 18:12
В России заработали новые правила техосмотра

В России заработали новые правила техосмотра

22.02.2018 17:17
Сати Спивакова и Константин Крюков представляют спектакль по повести Дины Рубиной

Сати Спивакова и Константин Крюков представляют спектакль по повести Дины Рубиной

22.02.2018 16:46
Американский курорт: завтра, которого не случилось

Американский курорт: завтра, которого не случилось

22.02.2018 15:24
От великой любви до великой ненависти: история легендарной Салтычихи - на "России 1"

От великой любви до великой ненависти: история легендарной Салтычихи - на "России 1"

19.02.2018 13:00