Жириновский занялся квиллингом, а Титов вернул олигарха из Лондона

Тема:
Президентские выборы 19 минут назад
Жириновский занялся квиллингом, а Титов вернул олигарха из ЛондонаЧитайте нас в Telegram
До выборов — всего три недели.
На улице Никулинская с утра — оживление. Подтягиваются и пенсионеры, и молодые мамы с колясками. В ожидании приезда кандидата в президенты Явлинского активисты-яблочники развешивают на гаражах плакаты. Вот уже два года они устраивают митинги, протестуя против точечной — как здесь считают — застройки.
С планами строительства на месте гаражного кооператива в Тропарево-Никулино сразу трех высоток и многоуровневого паркинга согласны не все местные жители. Они говорят, что за последние годы район и так сильно разросся. И в первую очередь здесь нужна социальная инфраструктура.
Активисты говорят, что уже не одно письмо написали в управу. Ведь построили в Москве за последние пять лет 300 новых школ и детских садов, но не в Тропарево-Никулино. Григорий Явлинский решение проблемы видит в развитии системы местного самоуправления.
"Нужны представители, которые имеют право слышать и обязаны слышать от людей, что нужно делать, и принимать соответствующие решения. Я буду добиваться того, чтобы десятки миллионов людей поддержали укрепление местного самоуправления и прав граждан. Вот для чего я участвую в выборах. И кто бы ни стал президентом, он будет прислушиваться, если десятки миллионов людей выскажутся за эту линию", — уверен Явлинский.
Называющий себя "сталинским кандидатом в президенты" Максим Сурайкин вместе с товарищами вникал в проблемы простых граждан в Северной Осетии.
Это Сурайкин стучался в двери администрации села Тарское. Не учел, правда, что сегодня — выходной. Потому двери никто не открыл. Но пойти к чиновникам вынудили жалобы селян, что бывшие колхозные земли распроданы — там теперь выращивают только кукурузу — в основном для спиртзаводов, своих наделов у крестьян не осталось, как и возможности выращивать что-то самим.
"Следствием того гнилого воровского капитализма, который нам начали навязывать с начала 90-х, стало фактически ограбление всего простого крестьянства. Вся земля, которая должна кормить, на которой должен работать человек труда, который возделывает ее, производит сельхозпродукцию, оказалась в руках узкой группы современных феодалов. Таких современных лендлордов. Практически по всем республикам мы сталкиваемся с тем, что когда начинаешь разбираться по вопросам, десятки тысяч и сотни гектаров принадлежат буквально в каждой республике двум-трем людям, которые фактически наживаются на них", — заявил Максим Сурайкин, кандидат на пост президента РФ от партии "Коммунисты России".
Он предлагает вернуть тот самый ленинский Декрет о земле. "Мы считаем, что эта земля должна быть изъята из этой частной собственности и передана тем, кто готов трудиться на ней. И только тогда мы сможем решить все проблемы сельхозпроизводства и обеспечить людей работой на земле", — сказал Сурайкин.
Владимир Жириновский приехал в московский центр содействия семейного воспитания. Так теперь называют детские дома, где подход к воспитанию почти что семейный. Вот в мастерской — мальчишки делают поделки и объемные картины. В соседней комнате в это время девочки мастерили что-то из бумаги. Жириновский озадачился.
"Это как называется урок, рукоделие? Что за квиллинг? Почему плохо употреблять чужие слова? Все языки хорошие, но когда иностранец услышит, что дети в школах России занимаются квиллингом, у него сложится впечатление, что русские дети могут только перенимать у них", — считает лидер ЛДПР.
Что такое квиллинг, кандидат от ЛДПР попробовал сам. А потом за чашкой чая объяснил воспитанникам центра, как важно сделать правильный выбор.
"Глава государства — на шесть лет. Ошибутся взрослые — меньше будет булочек. Не ошибутся — больше будет булочек, больше будет возможностей для учебы, для отдыха. Видите, как хорошо, вас кормят, одевают, учат, а это же деньги, государство тратит на вас деньги. И мы ждем от вас отдачи, чтобы вы не поддерживали радикалов. Они призывают к революциям, к жестким действиям. На Украине что происходит, вот там радикалы. Все дымит, черт знает что творится, люди гибнут, поэтому вы должны знать, что есть разные партии, кого-то вы можете поддерживать, кого-то вы не должны поддерживать, чтобы вас не обманули", — отметил Жириновский.
Без новостей не обошлось и в штабе Бориса Титова. Кандидат от "Партии Роста" делится на странице в Facebook первым результатом своей недавней поездки в Лондон. Там Титов встречался с российскими предпринимателями, которые были вынуждены из страны уехать из-за слишком пристального — по их мнению — внимания правоохранительных органов. Титов тогда передал президенту целый список тех, кто считает себя невиновнымb и хочет вернуться. 16 человек. И первый пошел.
"Сейчас он абсолютно свободен, дело продолжается, но мы надеемся, что оно даже не дойдет до суда, потому что предъявляемые ему обвинения смехотворны. Что касается других, у каждого своя история, но мы доказываем, что к ним по закону не должна применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы, потому что есть 108-я статья УПК, к бизнесу, к предпринимателям эта мера применяться не должна. Мы проводим глубинную экспертизу. В большинстве случаев это хозяйственный спор. В самых простых даже придраться не к чему", — написал Титов.
Поездки по регионам продолжают доверенные лица Владимира Путина. Вот Олег Газманов — с гастролями в Смоленске. Гарнизонный Дом офицеров. И полный зал.
"Мы видим, какое беспрецедентное давление оказывается на нашу страну. И весь мир видит, насколько мы едины. Как поется в одной из моих песен: "Так было в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче бетон", — напомнил Газманов.
Певица Вика Цыганова — она тоже доверенное лицо Путина — в Калуге. Встреча с региональной командой кандидата и разговор о патриотическом воспитании.
А в Челябинске активисты Национального общественного мониторинга призывали студентов прийти на выборы. Мастер-класс для наблюдателей и просто совет от известного спортсмена.
"Любой человек, когда он имеет право голосовать, должен обязательно им воспользоваться, особенно когда речь идет о выборах главы государства. Это очень важно и является диалогом между властью и обществом", — отметил Алексей Панфилов, активист Национального общественного мониторинга.
Южный Урал стал девятым по счету регионом, который посетили активисты Национального общественного мониторинга. Встречи с членами местного избиркома, посещение региональных штабов кандидатов, проверка информации о возможных нарушениях. Ведь главная задача наблюдателей — нарушения не фиксировать, а предотвращать, потому что их девиз: "За честные выборы!"
-
Заявления Климкина назвали "гламурно-плаксивым письмом дедушке"5 часов назад
-
В Москве украинскую ноту протеста назвали анекдотом23 часа назад
-
Киев протестует против выборов президента РФ в Крыму23 часа назад
-
От Москвы до Мурманска: 23 февраля кандидаты в президенты провели на митингах и встречах1 сутки назад
-
Предвыборная борьба: Собчак пошла на стройку, а Грудинин – на завод2 суток назад
-
Миллионы - на выборы: пожизненная гарантия на "Кортеж" и предвыборные скандалы4 суток назад
-
Лыжники из России взяли награды в марафонской гонке
- Загитова и Медведева выиграли турнир фигуристок
- Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
- МОК примет решение по флагу России на церемонии закрытия
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Родченков устроил "маски-шоу"
- Путин поручил правительству заняться экологией Красноярска
- Трампу напомнили об американском позоре
- "Жена депутата" устроила дебош на борту самолета
- "Газпром" бьет рекорды экспорта
-
Дмитрий Свищев: МОК знал о пробе Крушельницкого еще до матча за бронзу
- Польские полицейские вынужденно открыли огонь по украинцам и грузинам
- Захарова прокомментировала новости о 389 килограммах кокаина из посольства России
- СБУ обвинила спецслужбы России в попытке взорвать крейсер "Украина"
- МОК просят продлить дисквалификацию России
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Хит-парад. Самые массовые военные автомобили СССР и России
- Hyundai рассекретила новое поколение кроссовера Santa Fe
- У "Яндекса" заработал собственный каршеринг
- Toyota назвала российcкие цены на обновленный минивэн Alphard
-
Личная инфляция россиян в 5 раз выше официальной
- Танцы, йога и горячий шоколад: другая жизнь белого воротничка
- Каждый пятый американец имеет долг больше сбережений
- Новый долговой кризис США начнут потребители
- ФРС убедила инвесторов покупать доллар
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Как похудеть на пару килограммов: 3 способа, которые обнаружили ученые
- Красное вино полезно для зубов
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- 7 мифов о прививках, которые развенчали ученые
-
Торт или мороженое? Чем наградит себя олимпийская чемпионка
- "Красная машина" доехала до финала Олимпиады
- Его слушали советские лидеры. Не стало Валентина Фалина
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Криптоамбиции Telegram: Дурову мало $850 миллионов
-
Аномальная уборка: упавшая метровая сосулька искорежила машину
- МиГ-35, барокамера и робототехника: юнармейцам приготовили много сюрпризов
- "Реверс" с риском для жизни: Театр мюзикла решился на эксперимент
- Лесная перепись в Подмосковье: зверей пересчитают по следам
- Миллион тюльпанов, боевые сани и салют: чем удивят выходные
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Теперь у каждого россиянина может появиться Геральт в ванне
- Игра про искусство соблазнения напоминает диалоги Mass Effect
- Известный стример CS:GO подал в суд на Twitch
- Симулятор фейка «Плохие новости» обещает защитить нас от лжи
- Режиссёр Call of Duty хотел бы видеть в главной роли Тома Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Ранее по теме
Сейчас
Акробат цирка Запашного сорвался с высоты
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Пожар в автобусе: 9 погибших и 21 пострадавший
Битва титанов: Большунов проиграл лишь Нисканену
Трансляции
Лавров поговорил с Валльстрем о Сирии
Ирак хочет закупить С-400
Судно из Новороссийска задержано в Тунисе
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
Под Москвой нашли машину с тремя трупами
Саакашвили усомнился в умственных способностях Порошенко
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
4 идеи, как легально снизить платежи за услуги ЖКХ
Шведская полиция сорвала акцию неонацистов
Кадыров оценил возможности новой машины для спецназа
Захарова опровергла отправку кокаина диппочтой
Жертвами оползней и наводнений стали 16 индонезийцев
Путин поручил Медведеву заняться экологией Красноярска
Мартен Фуркад: я против бойкота Кубка мира в Тюмени
Интересные факты из жизни генерала Карбышева
Более 800 миллионов рублей: "Лёд" бьет новые рекорды проката
Что посмотреть на выходных: лучшие триллеры в истории
Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
В России заработали новые правила техосмотра
Американский курорт: завтра, которого не случилось
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере