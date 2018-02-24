Битва титанов: Большунов проиграл лишь Нисканену

Последние забеги Олимпиады. Под занавес Игр – битва титанов. Как еще назвать участников 50-километрового лыжного марафона?

Так близко к олимпийскому золоту Александр Большунов еще не был. На финише после невероятной по напряжению гонки российский лыжник со злости чуть ли не выкидывает лыжные палки.

Гонка на 50 километров — элитная, даже королевская дистанция и одна из самых престижных наград на Олимпиаде. Ее всегда оставляют под конец Игр. После 35-го километра в лидерах двое — Большунов и финн Нисканен.

Но перед самым финишем Нисканен меняет лыжи. И сразу после этого вырывается вперед. Судьбу двухчасовой гонки на 50 километров решают секунды.

"Когда Нисканен обогнал меня на спуске, я понял, что у него лыжи лучше. Но я и до этого знал, когда видел, как он стоя ехал на спуске", — вспоминает Александр Большунов.

Он расстроен. И лишь чуть позже уже журналисты словно напоминают ему, что эта награда для его уже четвертая на Играх в Пхенчхане. И здесь 21-летний спортсмен из Брянской области стал настоящей сенсацией.

На третьем месте — также россиянин — Андрей Ларьков. За неделю в элиту мирового спорта ворвалось новое поколение российских лыжников. Вчерашние юниоры бросили вызов признанным лидерам и увозят из Пхенчхана 8 олимпийских медалей.

Признанных звезд лыжного спорта — Устюгова, Легкова, Вылегжанинова, Черноусова — из-за допингового скандала не допустили до Олимпиады. Но точку в этой истории с допингом могут поставить уже 25 февраля на заседании МОК. Накануне перед исполкомом организации выступила двукратный серебряный призер Пхенчхана Евгения Медведева.

"Я – спортсменка и знаю, как важно для спортсмена выходить с чистой душой на соревнования и завершать их. Склейка Я пыталась донести мысль, что каждый спортсмен выходит на соревнования ради чего-то и мы все представляем не только себя лично", — отметила Медведева.

Обсуждали на заседании исполкома и два случая применения допинга в Пхенчхане. Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты российской бобслеистки Надежды Сергеевой. В ее допинг-пробе нашли препарат, который принимают при сердечной недостаточности.