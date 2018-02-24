Журналист из Норвегии усомнился в чистоте медалей Большунова и Ларькова

Норвежский журналист Пер Анджелл Бернтсен засомневался в справедливости завоеванных медалей российскими лыжниками Александром Большуновым и Андреем Ларьковым. На его взгляд, чистые спортсмены не могут завоевать столько медалей после госпитализации.

"Большунов за две недели до старта Олимпиады был госпитализирован с высокой температурой и мне сложно поверить, что он может просто так прилететь на Олимпийские игры и сразу завоевать три медали, — сказал норвежец, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на телеканал TV2. – Поэтому я никогда не был так рад победе финского спортсмена, потому что альтернатива была бы хуже. Не то, чтобы я подозревал Большунова. Нет, я буду считать его чистым атлетом, но ровно до тех пор, пока не будет доказано обратное".

"Кроме того, на Играх присутствуют те люди, которые так или иначе были замешаны в допинговых скандалах: менеджер Юрий Чарковский, Елена Вяльбе, которая по рации общалась с другими членами российской команды. Все это заставляет усомниться в успехах Большунова и Ларькова. Из-за этого борьба Сундбю и Харви за четвертую строчку кажется логичной, беря в расчет то, кто их обошел".

Напомним, что российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков по итогам лыжного марафона завоевали серебро и бронзу Олимпийских игр в масс-старте.