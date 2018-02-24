Под Каиром нашли жреческий некрополь с 17 мумиями

В Верхнем Египте обнаружили жреческий некрополь возрастом около 2,5 тысяч лет. Археологическое открытие произошло в провинции Эль-Минья.

По словам министра по делам древностей страны Халеда Ахмед аль-Анани, раскопки начались в ноябре 2017 года.

Были найдены несколько погребальных шахт, где на глубине 6-8 метров покоились 40 каменных и деревянных саркофагов, 17 мумий и канопы с извлеченными в процессе мумификации органами. Также археологи обнаружили более тысячи погребальных статуэток ушебти, которые клали в могилы, посуду, утварь, украшения.

По словам министра, это семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов, предположительно из XXVI-XXVIII династий, предположительно, начала эпохи Птолемеев.

Генеральный секретарь Высшего Совета по делам древностей Мустафа Вазири заявил, что район многообещающий, и раскопки в нем продолжатся, передает ТАСС.

Захоронение находится в 6 километрах от объекта Туна-эль-Габаль. В древности это место относилось к 15-й провинции Верхнего Египта, столица- в Эль-Ашмуэйне.