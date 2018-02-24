Лавров поговорил с Валльстрем о Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Разговор состоялся по инициативе шведской стороны.

Согласно сообщению, состоялся обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования, в том числе в контексте дискуссий относительно принятия гуманитарной резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН.

Проект резолюции, подготовленный Кувейтом и Швецией, содержит предложение об установлении 30-дневного перемирия на всей территории Сирии. Планировалось, что голосование по этому документу состоится в пятницу, однако оно было перенесено.

Лавров заявил ранее, что Россия готова согласовать резолюцию, если она будет содержать гарантии, что боевики будут соблюдать режим тишины и прекратят обстрелы Дамаска.