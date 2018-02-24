Шведская полиция сорвала акцию неонацистов

Шведская полиция помешала демонстрации неонацистов. В городе Йёнчёпинг на юге страны 40 членов организации "Североевропейское движение сопротивления" собирались пройти днем через центр.

Представитель местной полиции Томас Агневик сообщил, что 150 полицейских в районе сбора помешали манифестантам, о готовящейся акции знали, в ходе дорожного контроля были изъяты ножи и перцовые аэрозоли, передает РИА Новости.

"Североевропейское движение сопротивления" регулярно проводит несанкционированные акции в Швеции. В 2017 году в Гетеборге задержали 16 неонацистов.