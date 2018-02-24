Ирак хочет закупить С-400

Ирак хочет иметь ракетные системы С-400, чтобы защитить свою землю и небо от воздушных угроз, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.

Он отметил, что в стране много святых для каждого иракца мест, и заявил, что есть некоторые признаки того, что террористы могут атаковать эти святыни с помощью воздушных судов. В этой связи депутат напомнил об атаках на Самарру, где находится ряд шиитских святынь, в том числе построенная в 944 году мечеть Аль-Аскария. Она считается одним из центров шиитского религиозного паломничества.

"Поэтому Ирак вынужден обладать такими комплексами, и это наше право — получить их", — приводит слова аз-Замили ТАСС.

Ранее на этой неделе иракские СМИ сообщили, что делегация Ирака в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении зенитных ракетных систем С-400.