Ирак хочет закупить С-400

Ирак хочет закупить С-400Читайте нас в Telegram
Ирак хочет иметь ракетные системы С-400, чтобы защитить свою землю и небо от воздушных угроз, заявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.
Он отметил, что в стране много святых для каждого иракца мест, и заявил, что есть некоторые признаки того, что террористы могут атаковать эти святыни с помощью воздушных судов. В этой связи депутат напомнил об атаках на Самарру, где находится ряд шиитских святынь, в том числе построенная в 944 году мечеть Аль-Аскария. Она считается одним из центров шиитского религиозного паломничества.
"Поэтому Ирак вынужден обладать такими комплексами, и это наше право — получить их", — приводит слова аз-Замили ТАСС.
Ранее на этой неделе иракские СМИ сообщили, что делегация Ирака в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении зенитных ракетных систем С-400.
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