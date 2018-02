Отложен пуск ракеты Falcon 9 со спутником Hispasat

Американская компания SpaceX отложила намеченный на воскресенье старт ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Согласно ее информации, запуск было решено отменить для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя. После завершения проверки будет объявлена новая дата запуска.

Standing down from this weekend's launch attempt to conduct additional testing on the fairing’s pressurization system. Once complete, and pending range availability, we will confirm a new targeted launch date.