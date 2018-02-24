Российские стрелки одержали еще одну победу на чемпионате Европы

24 февраля 201820:58
Российские стрелки одержали еще одну победу на чемпионате ЕвропыЧитайте нас в Telegram
Российские стрелки продолжают успешное выступление на чемпионате Европы, который проходит в венгерском Дьере. Дарья Вдовина и Владимир Масленников стали чемпионами в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в соревнованиях смешанных команд.
В новой для чемпионатов Европы дисциплине Дарья и Владимир набрали 498,3 балла, установив новый мировой рекорд. На втором месте сербы Андреа Арсович и Милютин Стефанович (495), на третьем расположились представители Украины Анна Ильина и Олега Царьков (431,9).
Накануне Владимир Масленников победил в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, обновив принадлежавший ему мировой рекорд.- 251 балл.
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