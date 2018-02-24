Саакашвили усомнился в умственных способностях Порошенко

Лидер "Движения новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов приехать на Украину и дать следствию образцы своего голоса. Сейчас он находится в Нидерландах. Генпрокуратура Украины направила правоохранительным органам этой страны международно-правовой запрос, в котором просит взять у Саакашвили образцы голоса. Уточняется, что Нидерланды могут сделать это только с его согласия.

В ответ Саакашвили написал в субботу в своем Facebook, что готов приехать на Украину и пройти все следственные действия, "чтобы до конца развенчать ваше "дело".

При этом он напомнил, что его вывезли с Украины силой, хотя он был готов пройти все судебные процедуры, а теперь обратились к Нидерландам с просьбой провести следственные действия.

"Либо Луценко вместе с кумом президентом действительно умственно ограничены, либо держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, либо все сразу", — написал Саакашвили.