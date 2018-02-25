МОК отказал нашим спортсменам в праве пройти на церемонии закрытия под флагом России

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся в воскресенье церемонией закрытия. В ближайшие часы МОК должен принять решение по поводу российского флага на этом мероприятии.

Принятие решения позволить спортсменам из России пройти под российским флагом на церемонии закрытия отложено почти на сутки. Официально о нем будет объявлено в ближайшие часы. Однако появилась информация о том, что МОК решил этот вопрос не в пользу наших олимпийцев.

МОК не стал разрешать олимпийским атлетам из России пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане под российским флагом. Как сообщает "Спорт-Экспресс", такое решение было принято после многочасовых переговоров и обсуждений. Накануне на МОК оказывалось давление со стороны тех, кто не хотел видеть флаг нашей страны на Играх.

Церемония закрытия начнется в 14 часов и продлится два часа. Игры будут объявлены закрытыми, олимпийский огонь погаснет. Также состоится передача олимпийской эстафеты столице Игр-2022 Пекину.