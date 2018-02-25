Оргкомитет ОИ-2018 зарегистрировал 323 случая заболевания норовирусом

Организационный комитет Олимпийских игр в Пхёнчхане зарегистрировал 323 случая заболевания норовирусом. В настоящее время 18 человек все еще находятся на карантине. Такие данные сообщил глава оргкомитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом.

На сессии Международного олимпийского комитета, проходящей 25 февраля в Пхёнчхане, Ли Хи Бом отметил, что оргкомитет незамедлительно отреагировал на ситуацию. На день закрытия Игр статистика следующая: зарегистрировано 323 случая заболевания норовирусом, 321 человек выписан, 18 человек находятся на карантине, напоминает РИА Новости.